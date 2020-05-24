Restoranların, kafelerin ve otellerin açılma tarihi belli oldu! Kafeler, oteller, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün ile beraber düşüş gösterirken sosyal hayatta normalleşme süreci de geçtiğimiz haftalar başladı. Bu noktada, lokantalar, oteller, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, koronavirüsü salgını yüzünden restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri bir ayı aşkın süredir durdurulmuş durumda. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;