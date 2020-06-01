18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını nedeni ile 18 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Geçtiğimiz hafta alınan karar gereğince, 20 yaş altı kısıtlamanın yaş sınırı 18'e indirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili genelge yayınlanırken 18 yaş altıı gençlerin ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabileceği de duyuruldu. Bu noktada, yeni haftada 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni ve seyahat edip edemeyecekleri de yoğun bir şekilde araştırılıyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? GENÇLER AİLELERİ İLE SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken '18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Bakanlığın yayınladığı genelgede, 18 yaş altı sokağa çıkma izni tarihleri duyuruldu ve gençlerin ailelerin seyahat edip edemeyeceğine dair merak edilenler de netleştirildi. Bilindiği gibi, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı uygulaması ne zaman kalkacak?

İşte, tüm bu soruların yanıtları ve o genelge;