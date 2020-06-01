Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yapılır?

sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? testi nedir, nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ertelenen ve terhis işlemleri yeniden başlayacak. Er, erbaş, bedelli, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerleri geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden duyuruldu. Bu noktada, askerlik sevk belgesi almak için de konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Zira, MSB'den yapılan açıklamada askerlik sevk belgesi almak için e-Devlet üzerinden Covid-19 testi doldurulması ve testinin yapılması gerektiği bildirildi. Peki, askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yapılır? İşte, tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 1.6.2020 13:17 ABONE OL
Askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeni ertelenen ve terhis işlemleri Haziran ayı itibarı ile başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, er, erbaş, bedelli, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerlerinin açıklandığı bildirildi. Bu duyurunun ardından, askerlik sevk belgesi alma işlemleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, bakanlığın yaptı duyuruda askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi doldurulması ve testi yaptırılması gerektiği de not olarak düşüldü.

ASKERLİK SEVK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN COVİD-19 TESTİ NASIL VE NEREDEN DOLDURULUR?

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "5 Haziran'dan itibaren silahaltına alınacak yükümlülerin sevk belgelerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden 1 Haziran'dan itibaren COVID-19 anketini doldurmaları ve PCR testini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, askerlik sevk belgesi almak için corona virüsü testi nasıl yapılır, anketi nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yaptırılır?

İşte, video ile adım adım izlemeniz gerekenler;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA