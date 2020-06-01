Askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi nasıl ve nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeni ertelenen askerlik ve terhis işlemleri Haziran ayı itibarı ile başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, er, erbaş, bedelli, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerlerinin açıklandığı bildirildi. Bu duyurunun ardından, askerlik sevk belgesi alma işlemleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, bakanlığın yaptı duyuruda askerlik sevk belgesi işlemleri için Covid-19 testi doldurulması ve PCR testi yaptırılması gerektiği de not olarak düşüldü.

ASKERLİK SEVK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN COVİD-19 TESTİ NASIL VE NEREDEN DOLDURULUR?

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "5 Haziran'dan itibaren silahaltına alınacak yükümlülerin sevk belgelerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden 1 Haziran'dan itibaren COVID-19 anketini doldurmaları ve PCR testini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, askerlik sevk belgesi almak için corona virüsü testi nasıl yapılır, anketi nereden doldurulur? PCR testi nedir, nasıl yaptırılır?

İşte, video ile adım adım izlemeniz gerekenler;