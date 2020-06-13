YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, yüz binlerce adayın katılımı ile önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan dorukta. Aday öğrenciler üniversite sınavında başarılı olabilmek için son çalışmalarını gerçekleştirirken YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemlerine yönelik araştırmalarını da arttırdı. 2020 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda gireceklerini öğrenecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.
2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sorgulama ekranı ve merak edilen sorunun yanıtı;
27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.
Sınav tarihi düşünüldüğünde, YKS sınav giriş yerlerinin ve belgesinin en geç önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Zira, ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15
Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45
ADAYLAR, 15 DAKİKA ÖNCE SINAV YERLERİNE ALINACAK
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
YKS 2020'DE HANGİ KONULAR OLACAK?
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.