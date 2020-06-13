YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, yüz binlerce adayın katılımı ile önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan dorukta. Aday öğrenciler üniversite sınavında başarılı olabilmek için son çalışmalarını gerçekleştirirken YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemlerine yönelik araştırmalarını da arttırdı. 2020 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda gireceklerini öğrenecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.

2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sorgulama ekranı ve merak edilen sorunun yanıtı;