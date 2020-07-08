KPSS başvuru tarihi son gün ne zaman? 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, 2020 KPSS başvuru tarihleri, sınav ücreti ve yatırılacak bankalar gibi merak edilen birçok konu da netlik kazanmıştı. Bu noktada, KPSS başvuru tarihi, sınav ücreti ve diğer tüm merak edilenler haberimizde!

KPSS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, KPSS başvuru sınav ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...