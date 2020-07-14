YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

Üniversite sınavı kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Temmuz ayı ortalarına gelinirken 2020 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş de sürüyor. ÖSYM'nin daha önce belirttiği üniversite sınavı sonuç tarihi için heyecan kat sayısı giderek artıyor. Zira, öğrencilerin tercihlerde kullanacakları puanlar, YKS sınav sonuçları ile belli olacak.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;