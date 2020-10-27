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Haberler Gündem Haberleri Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajı

mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajı

Rebiülevvel ayının on birinci gecesini o ikinci geceye bağlayan güne denk gelen için geri sayım başladı. Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandil yine en verimli şekilde değerlendirilecek. Camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. ve sözleri ile de günün anlam ve önemi belirtilecek. Sevdiklerine ‘’Kandiliniz Mübarek Olsun’’ dileklerini iletmek isteyenler en güzel, kısa, uzun ve resimli için doğru yerdeler. 2020 Resimli Mevlid Kandil mesajları ve kutlama sözleri ile siz de sevdiklerinizi unutmayın. İşte en güzel, resimli kandil mesajları!

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:25 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:25 ABONE OL
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden 'ne sayılı saatler kaldı. Mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler yine çeşitli ibadetlerle bugünü geçirecek. Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bugünün önemi ve sözleri ile belirtilecek. Kısa, uzun, resimli için en güzel seçenekler bu başlık altında yer alıyor. Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı dileklerinizi gönderebileceğiniz ya da sosyal medyadan paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Müslüman âlemi, Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. İslam âlemi açısından mühim bir yere sahip olan bu özel gün yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Sevdiklerine en güzel kandil mesajı seçeneklerinden birisini göndermek isteyenler ise ayrıntılara göz atabilirler.

2020 EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Resimli Kandil mesajları seçeneklerini bu başlık altından kolaylıkla indirerek dilediğiniz sosyal medya platformundan ya da mesaj olarak yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen "nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
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Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
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Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
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Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

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Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajı
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