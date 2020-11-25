Bakan Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması: "O tarihe kadar yüz yüze veya uzaktan sınav yok!"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni tedbirler çerçevesinde bilindiği üzere okulların da yeniden uzaktan eğitime geçmesi kararı verilmiş ve bu kapsamda 20 Kasım tarihinde başlayan süreç devam ediyordu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika uzaktan eğitim açıklaması…

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! "31 ARALIK'A KADAR YÜZ YÜZE VEYA UZAKTAN HİÇBİR SINAV YOK"

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; 31 Aralık tarihine kadar hiçbir sınavın uygulanmayacağını ifade ederken uzaktan eğitim süreci için ise "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." İfadelerini kullandı…