Yeni salgın Adenovirüs nedir, tedavisi var mı? Adenovirüs belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Adenovirüs vaka sayılarının artış göstermesi ile birlikte vatandaşlar konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Çift sarmallı bir DNA genomu içeren bu zarfsız virüsler eğer doğru zamanda tedavi edilmezse sonucu ölümle sonuçlanabilen çok ciddi bir hastalık olarak ifade ediliyor. Uzmanlar son günlerde değişen mevsimle beraber çok sayıda kerato-konjonktivit vakalarının artığını bildirdi. Peki, Adenovirüs nedir, tedavisi var mı? Adenovirüs belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte merak edilen tüm bu detaylar…

ADENOVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? ADENOVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Öksürük, ateş, burun akıntısı, baş ağrısı gibi aslında koronavirüs semptomlarına büyük benzerlik gösteren bulgularla insan vücudunda etkisini gösteren bu virüsle ilgili uzmanlardan uyarı peş peşe geldi. Tüm dünyanın corona virüs salgını ile mücadelesi sürerken bu kapsamda kişilerin diğer ortaya çıkan bu salgınlara karşı da tedbir almaları gerektiği ifade edildi…