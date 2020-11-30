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SON DAKİKA | Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararı nasıl olacak, Hafta içi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Milyonlar gözünü bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası verilecek yeni tedbir kararları ile ile ilgili son dakika açıklamasına çevirdi. Vakaların günlük 25 bin üzerinde seyretmesi genelinde tedirginliğe yol açarken bilindiği üzere en son hafta sonu belirlenen saatlerde kısıtlama kararı alınmış ancak halen vatandaşların salgına karşı yeterince önlem almadığı gözlemlenmişti. Ardından yetkili isimlerden gelen peş peşe açıklamalar kısıtlamaların arttırılacağı yönünde sinyaller verdi. Peki, hafta içi de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlama kararı ile sokağa çıkma yasağı nasıl ve kaç gün olacak? İşte konuya ilişkin kabine toplantısı sonrası gelen son dakika açıklamalarının detayları…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:26 Son Güncelleme: 30.11.2020 08:27 ABONE OL
SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI | Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararı nasıl olacak, Hafta içi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kritik kabine toplantısı sonrası son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması için nefesler tutuldu. Artış gösteren vaka sayıları ve salgına karşı vatandaşların tedbir almaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca gibi birçok yetkili isim yeni kısıtlamaların sinyallerini vermişti. Buna göre; yeni sokağa çıkma yasağı kararı nasıl olacak? Hafta içi de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve bu kısıtlamanın yalnızca 20.00-10.00 saatleri aralığında uygulanmasına karar verilmişti. Ancak alınan bu tedbirlerin yeterli olmaması ve vakalardaki artışı durduramaması nedeniyle kısıtlamaların arttırılacağına yönelik ifadeler nedeniyle milyonlar gözünü bugünkü kabine toplantısına çevirdi…

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

tarafından yayımlanan son genelgeye göre;

"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır." ifadeleri yer almıştı. Bugün ise gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların arttırılması bekleniyor.

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BAKAN KOCA SİNYALİ VERMİŞTİ

Bakan Koca kısıtlamaların arttırılması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! Kimler saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte Koronavirüs kısıtlamalarının tüm detayları... | Video

Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;

  • Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
  • Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.


Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri,
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SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI | Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararı nasıl olacak, Hafta içi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
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