SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI | Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararı nasıl olacak, Hafta içi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kritik kabine toplantısı sonrası son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması için nefesler tutuldu. Artış gösteren vaka sayıları ve salgına karşı vatandaşların tedbir almaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca gibi birçok yetkili isim yeni kısıtlamaların sinyallerini vermişti. Buna göre; yeni sokağa çıkma yasağı kararı nasıl olacak? Hafta içi de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YENİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI NASIL OLACAK? KABİNE TOPLANTISI SONRASI YENİ KISITLAMA KARARI VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve bu kısıtlamanın yalnızca 20.00-10.00 saatleri aralığında uygulanmasına karar verilmişti. Ancak alınan bu tedbirlerin yeterli olmaması ve vakalardaki artışı durduramaması nedeniyle kısıtlamaların arttırılacağına yönelik ifadeler nedeniyle milyonlar gözünü bugünkü kabine toplantısına çevirdi…