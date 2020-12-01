SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri BURADA!

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkili olmaya başlayan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında corona virüsü son durum verilerinde vaka sayısı artışı görülmesi nedeniyel dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı açıklandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bilgisi öğrenmek adına hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusuyla araştırma yapmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ…

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası alınan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile birlikte sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusuna ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;