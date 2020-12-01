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SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Genelgesi ile BURADA!

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağpa çıkma kısıtlaması getirilmesi sonrası vaka sayılarında artış gözlenmesi sebebiyle dün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından hafta içi ve hafta sonunu kapsayan belirli saatler içinde sokağa çıkma yasağı getirildiği açıklandı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Genelgesi ile ile ilgili bilgi edinmek adına hafta içi - hafta sonu ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte ile tüm son dakika detaylar…

Giriş Tarihi: 1.12.2020 20:41 Son Güncelleme: 1.12.2020 20:42 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri BURADA!

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkili olmaya başlayan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında corona virüsü son durum verilerinde vaka sayısı artışı görülmesi nedeniyel dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı açıklandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bilgisi öğrenmek adına hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusuyla araştırma yapmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ…

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası alınan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile birlikte sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusuna ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgede yer alan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

HAFTA SONU

  • Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
  • İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

HAFTA İÇİ

  • Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
  • İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan diğer detaylar şöyle;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
  • ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
  • Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
  • Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
  • Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacaktır.
  • Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

  • Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,
  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00 - 13.00, 13.00 - 16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,
  • Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi,
  • Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi,
  • Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında;
  • Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi,
  • Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması,

  • Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,
  • Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması,
  • İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması,
SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri BURADA!

  • Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, Gerektiği değerlendirilmektedir.
  • Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

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SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri BURADA!
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