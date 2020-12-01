Son dakika: Yeni yasaklar bugün başlıyor mu, ne zaman başlıyor? Genelgeye göre; yeni kısıtlamalar hangi gün uygulamaya geçecek?

Son dakika haberler… Salgındaki riski yönetme, sosyal izolasyonu temin amaçlı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber yeni yasaklar ne zaman başlıyor sorusu da sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Genelgeye göre; birçok farklı kısıtlamanın uygulamaya geçeceği ifade edilirken yasaklara dair detaylar da kamuoyu ile paylaşılmış oldu. Peki, Yeni yasaklar bugün başlıyor mu, ne zaman başlıyor? Genelgeye göre; yeni kısıtlamalar hangi gün başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR BUGÜN BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR? YENİ KISITLAMALAR HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Cuma akşamı başlayarak Pazar gününe kadar devam edecek sokağa çıkma yasağı ve hafta içi belirli saatlerdeki kısıtlama gibi birçok farklı karar geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası verildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda gözler yeni tedbir kararlarına çevrildi…

Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? İşte genelgedeki o ayrıntılar;