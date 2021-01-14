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Son dakika haber: olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! İşte yan etkileri

Son dakika gelen haberde Koca ile olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz aşının yan etkilerini açıkladı. Ankara'da Sağlık Bakanı ile olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi. İşte merak edilen detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:08 Son Güncelleme: 14.1.2021 14:15 ABONE OL
Son dakika haber: Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! İşte yan etkileri

Son dakika haber: Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, "Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" diye konuştu.



AŞI BİLGİLENDİRME PALTFORMUNU ANLATTI

Doç. Dr. Kayıpmaz, 'Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ilgili de bilgi verdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, bu platformdan aşılananların anlık takibinin yapılabildiğini, aşı ile ilgili tüm sorulara da burada yanıt bulabileceklerini kaydetti. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum"dedi.



SON DAKİKA! 'AŞI SORULARI BURADA'

Doç.Dr. Kayıpmaz, aşı ile ilgili tüm soruların cevaplarının platformda yer aldığını belirterek "Nasıl aşı olacaksınız, sonrasında kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak, aşıların etki mekanizmasının ne olduğu ve aşılarla ilgili sıkça sorulan sorulara buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aşı çeşitleri, uygulanacak kişiler ve yan etkilerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri bu platformda bulabiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var.



YUMURTAYA ALERJİSİ OLAN AŞI OLUYOR MU?

Veya 'Covid-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?' sorusunun cevabını bulabiliyorlar. Mesela 'yumurtaya alerjisi olan aşı oluyor mu?' Aşının üretim sürecinde kullanılmıyor yumurta; bu nedenle alerjisi olan kişiler aşı olabilir. Aşı sözlüğü bulunuyor, aşının tarihçesine bile ulaşabilirsiniz. Aşı takip sistemiyle aşı nakil araçlarının nasıl takip edildiği stok ve soğuk zincirin nasıl takip edildiğini görülebiliyor" diye konuştu.

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Son dakika haber: Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! İşte yan etkileri
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