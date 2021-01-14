Son dakika haber: Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! İşte yan etkileri





SON DAKİKA! 'AŞI SORULARI BURADA'



Doç.Dr. Kayıpmaz, aşı ile ilgili tüm soruların cevaplarının platformda yer aldığını belirterek "Nasıl aşı olacaksınız, sonrasında kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak, aşıların etki mekanizmasının ne olduğu ve aşılarla ilgili sıkça sorulan sorulara buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aşı çeşitleri, uygulanacak kişiler ve yan etkilerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri bu platformda bulabiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var.