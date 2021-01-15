Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İçişleri Bakanlığı genelgesinde önemli detay…

11 Mart 2020 tarihinden bu yan ülkemizde etkili olan koronavirüs salgınıyla ilgili vaka artışalrının önüne geçmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında kimlerin - hangi meslek gruplarının muaf olduğuna ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belli oldu. Genelgeyle birlikte Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sorusu da merak edilenler arasında yer aldı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Son dakika İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve meslek gruplarına ilişkin tüm detaylar şöyle;