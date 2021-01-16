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Bakan son dakika açıkladı: ... İşte ’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 16 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 16.1.2021 19:39 Son Güncelleme: 16.1.2021 19:42 ABONE OL
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 16 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 16 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

16 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:7.550
HASTA SAYISI: 902
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI:8.005

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:8.314
HASTA SAYISI: 921
VEFAT SAYISI: 169
İYİLEŞEN SAYISI:9.109

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 16 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri
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