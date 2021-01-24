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Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 24 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri!

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile 'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte :

Giriş Tarihi: 24.1.2021 19:07 Son Güncelleme: 24.1.2021 19:15 ABONE OL
Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 24 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte 24 Ocak koronavirüs tablosu:

24 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:5.277
HASTA SAYISI: 684
VEFAT SAYISI: 140
İYİLEŞEN SAYISI:5.860

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:5.856
HASTA SAYISI: 723
VEFAT SAYISI: 144
İYİLEŞEN SAYISI:5.811

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Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 24 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri!
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