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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi

Başkan , korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 24.1.2021 22:24 Son Güncelleme: 24.1.2021 22:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan kaçırılan geminin kaptanıyla görüştü

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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi
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