SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri!

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte 26 Ocak koronavirüs tablosu:
26 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
VAKA SAYISI:7.103
HASTA SAYISI: 681
VEFAT SAYISI: 134
İYİLEŞEN SAYISI:8.108
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
"KAPALI ORTAMLARDA KALABALIKTAN UZAK DURMALI, MASKE VE MESAFE KURALLARINA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
DÜNKÜ VERİLER
VAKA SAYISI:5.642
HASTA SAYISI: 671
VEFAT SAYISI: 137
İYİLEŞEN SAYISI:6.682