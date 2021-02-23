SON DAKİLKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yerinde karar dönemi' demişti! O ilimizde yeni kısıtlamalara gidildi





İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallarla 30 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığına yer verilen açıklamada, "Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27- 28 Şubat 2021 ve 06- 07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine, semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına, evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.