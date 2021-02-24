Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? 27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınının etkisini kırmak ve kontrol altına almak adına, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi belirli saatler arasında olan kısıtlama, hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak yapılıyor. Mart ayı ile beraber yeni normalleşme takvimine geçileceği ifade edilirken 27-28 Şubat bu hafta sonu yasak var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Mart ayı itibarı ile il bazında, vakalardaki duruma bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlandı ve 27-28 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu cevabına ulaştı.