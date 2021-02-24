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Hafta sonu kısıtlaması olacak mı? 27-28 Şubat bu var mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinde başlayan kısıtlama, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 27-28 Şubat hafta sonu gelirken konuya yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bunların başında, 27-28 Şubat bu var mı olarak öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu cevabına ulaştı.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 08:52 Son Güncelleme: 24.2.2021 08:52 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? 27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınının etkisini kırmak ve kontrol altına almak adına, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi belirli saatler arasında olan kısıtlama, hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak yapılıyor. Mart ayı ile beraber yeni normalleşme takvimine geçileceği ifade edilirken 27-28 Şubat bu hafta sonu yasak var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Mart ayı itibarı ile il bazında, vakalardaki duruma bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlandı ve 27-28 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu cevabına ulaştı.

27-28 ŞUBAT HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapıldı. Buna göre, 27-28 Şubat hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni kararlar açıklanıncaya kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.

Bu doğrultuda, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan ve 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 1 Mart 2021 Pazartesi saat 05.00 itibarıyla sona erecek.

YASAKLAR VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? 27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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