Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı netlik kazandı! İşte Kabine Toplantısı tarihi!

Uzun bir süredir devam eden kısıtlamalara yönelik en önemli kararların istişare edildiği Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, son gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan kademeli normalleşme için Mart ayını işaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte yanıtı!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.