Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve kademeli normalleşme süreci için Mart ayını işaret etmişti. Vaka sayısındaki son durum ve değerlendirmelere göre karar alınacağı bilinirken Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik toplantı tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!

YENİ HAFTANIN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Buna göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.