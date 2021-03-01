Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını da açıkladı. Koca, "Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Buna göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.