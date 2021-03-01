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haberi: ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Yeni ayın başlamasıyla birlikte ' ne zaman' sorusu yanıt buldu! Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan kabinede görüşelecek konuların başında sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin durumu ile normalleşecek iller yer alıyor. Kabine toplantısı ardından 'ın kameralar karşısına geçerek alınan normalleşme kararları ve toplantının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı programına göre kabine toplantısı ne zaman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararları için saat kaçta açıklama yapacak?

Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Cumhurbaşkanı , bugün kabineyi topluyor. Başta restoran ve kafeler gibi işletme saihpleri olmak üzere 83 milyonun gözü ve kulağı kabine toplantısında olacak. Normalleşme takviminin detaylarının açıklanacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Toplantının ardından, 'yasaklar ne zaman kalkacak, hangi iller normalleşecek' soruları yanıt bulmuş olacak. ne zaman ve normalleşme kararları için açıklaması saat kaçta bekleniyor? İşte, toplantı saati ve masadaki gündemler...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLIYOR: TOPLANTI SONUNDA KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısı için geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündem kıstılamalar ve normalleşme süreci.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

  • Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
  • Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
  • Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
  • Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
  • İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Koca, 'nın ne zaman yapılacağını da açıkladı. Koca, "Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Buna göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

"SALGININ DÜNYA, ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZDEKİ SEYRİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." Dedi.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

"İLLERİMİZ 4 GRUBA AYRILACAK"

"Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Mart, aşılamada çok büyük mesafe katedeceğimiz ve yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASI İÇİN…"

"Hala uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar hassas davranırsa normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir." dedi.

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Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!
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