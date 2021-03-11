Ünlü müzisyen Astor Piazzolla 100. yaş gününde doodle oldu! Astor Piazzolla kimdir, neden öldü, mesleği neydi?

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google'dan bugün kullanıcılarının dikkatini çeken Astor Piazzolla Doodle'ı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 11 Mart 2021 tarihinde ünlü müzisyenin 100. Yaş günü, yayınlanan bu doodle ile kutlanıyor. Henüz 10 yaşında müzik kariyerine atılan isim Tango müziklerini bestelemeye başlamış ve ün kazanmıştır. Bu kapsamda "Astor Piazzolla kimdir, neden öldü, mesleği neydi?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Astor Piazzolla, Tango Nuevo'nun kurucusu olarak da tanınmaktadır.

ASTOR PIAZZOLLA KİMDİR?

Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olarak tanınan Astor Piazzolla Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğmuş ardından ise New York'a yerleşmiştir. Küçük yaştan itibaren müziğe olan ilgisini yaşamına yansıtan dünyaca ünlü sanatçı 10 yaşında tango orkestralarında bandoneon çalmış ve bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ile kendi tarzını ortaya koymuştur.