Ünlü müzisyen Astor Piazzolla 100. yaş gününde doodle oldu! Astor Piazzolla kimdir, neden öldü, mesleği neydi?

İŞTE ASTOR PIAZZOLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Astor Pantaleón Piazzolla, 11 Mart 1921 tarihinde Mar del Plata'da dünyaya geldi. Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdir. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine has stili vardı.