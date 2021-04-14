SON DAKİKA HABERİ | Duygu Kadakal otel lobisinde katledilmişti! Yargıtay kararı bozdu...

SONRASINDA CEZA 20 YILA DÜŞTÜ



Sanığın bu fiili, maktulün uyuşturucu satıcısı bir başka erkek ile otele girmesi ve odaya çıkması biçimindeki hakareti ile sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemi ile haksız fiilin etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 24 yıla indiren mahkeme, sanığın duruşmalardaki davranışları ve geçmişi nedeniyle ve oy çokluğuyla 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

İSTİNAF ONAYLADI AVUKAT İTİRAZ ETTİ



İstinaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması üzerine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, olayda tasarlama halinin bulunduğu ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU



Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın iç dünyasından kaynaklanan öldürme motivasyonunun, maktulden kaynaklı haksız bir eylem olarak maktule yüklenemeyeceği, sanığın bu yöndeki beyanlarının haksız tahrik hükümlerinden faydalanarak daha az ceza almaya yönelik olduğu ve olay günü maktulden sanığa yönelen haksız bir eylemin bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.