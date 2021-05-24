Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. En son gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, kademeli normalleşme kararları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmenin geçerli olacağını ve bu tarihten itibaren yeni döneme geçileceğini işaret etmişti. Yeni haftaya girmemizle beraber Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecine dair yeni kararların alınacağı Kabine Toplantısı, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Kabine'nin gündeminde kafelerden düğünlere, berberlerden spor salonlarına kadar birçok konunun olması bekleniyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı ve ne zaman yapılacak?

İşte, muhtemel Kabine Toplantısı tarihi ve diğer bilgiler