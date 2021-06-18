Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı!

Kabine toplantısı için kısa bir süre kaldı. Başta, NATO zirvesinde yapılan görüşmeler, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve kademeli normalleşme takviminin görüşüleceği toplantıdan çıkacak kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Haberimizde, gündem konuları ve kabine toplantısı tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu hafta kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağı ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar şöyle;