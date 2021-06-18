Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:32

ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı!

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı!

Yoğun gündem nedeniyle ertelenen için geri sayım sona eriyor. Kademeli normalleşme sürecinde, yeni takvimin belirleneceği kabine toplantısında kısıtlamaların daha da gevşetilmesi bekleniyor. Artan aşılama sayısı ve düşen vaka sayısı sonrası sokağa çıkma yasağı saatleri ile işletmelerin çalışma saatleri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, yeni haftada kabine toplantısı ve gündeme ilişkin merak edilenler…

için kısa bir süre kaldı. Başta, NATO zirvesinde yapılan görüşmeler, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve kademeli normalleşme takviminin görüşüleceği toplantıdan çıkacak kararları, ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Haberimizde, gündem konuları ve kabine toplantısı tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu hafta kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağı ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar şöyle;

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

İki haftada bir gerçekleştirilen ve ile mücadele döneminde 'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak.



GÜNDEM KORONAVİRÜS VE YENİ NORMALLEŞMEDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



YENİ NORMALLEŞME PLANINDA MERAK EDİLENLER?

1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA