Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşme sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, 2021 AVM çalışma saatleri de merak konusu oldu. Kademeli normalleşmede, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına netlik kazandırılmıştı. Genelgede, hafta içi AVM'lerin açık olacağı belirtilirken hafta sonu alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin değiştirildiği aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da yasakların tümüyle kalkacağını belirtti.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR? | 2021 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Durum böyle olunca, alışveriş merkezi çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri 2021