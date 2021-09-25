SON DAKİKA | 25 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

BAKAN KOCA'DAN UYARI

"VAKA SAYISI 19 BİN! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!"

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 24 Eylül'de 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.