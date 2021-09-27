Girit depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı uyarı: "Tsunami ve Volkanik patlama riski var!"

Datça ilçe merkezi ile Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerinde hafif şekilde hissedilen ve merkez üssünün Girit Adası olduğu deprem bölge halkında da tedirginliğe yol açtı.

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'teki Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias kilisesinin bakım çalışmalarında görevli bir kişinin cesedi, depremde yıkılan kilisenin enkazından çıkarıldı. Enkaz altında kalan bir başka işçinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Öte yandan Patsideros köyünde yıkılan evinin enkazı altında kalan bir kişinin daha kurtarıldığı bildirildi. Bölgede yıkılan başka binalar ve dokuz yaralı olduğu da aktarıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis başta olmak üzere yetkililer ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gideceği kaydedildi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili SABAH'a konuştu. İşte o açıklamalar;