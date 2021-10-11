Yağmur İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Yağmur Ne Demek?

Yağmur ismi ülkemizde severek kullanılan isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken Yağmur isminin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "atmosferde bulunan su buharının yoğunlaşması ile yeryüzüne sıvı durumda düşen taneler" şeklindedir. Ayrıca bu ismin kökeni ise Türkçe dili olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yağmur İsminin Anlamı Nedir?

Yağmur ismi Türkiye'de hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilen nadir isimlerden bir tanesidir. Bu isim hem kız hem erkek bebeklerde kullanılabilmesi nedeni ile, anlamının ve ayrıca okunuşunun güzel olması nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ismin merak edilen güzel anlamı ise karşımıza "atmosferde bulunan su buharının yoğunlaşması ile yeryüzüne sıvı durumda düşen taneler", "yağan, yağış, baran, bereket, rahmet", "çok sık düşen, gelen" ve son anlam olarak "çokluk, bolluk" şeklinde çıkmaktadır.

Yağmur İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Anlamı neredeyse herkes tarafından bilinen nadir isimlerden bir tanesi Yağmur ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağmur ismi hakkında yanıtı merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de Yağmur isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Yağmur ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Yağmur isminin Kur'an-ı Kerimde yer almayışı Yağmur isminin kötü bir isim olduğu anlamına gelmemektedir. Yağmur ismi İslam dinine uygun bir isimdir ve konulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Yağmur İsminin Kökeni Nedir?

Yağmur ismin sahip olan bireyler ve bu güzel ismi bebekleri için araştıran bireyler Yağmur isminin kökenini merak etmektedirler. Yağmur isminin kökeni Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yağmur Ne Demek?

Yağmur kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamları şu şekildedir: "atmosferde bulunan su buharının yoğunlaşması ile yeryüzüne sıvı durumda düşen taneler", "yağan, yağış, baran, bereket, rahmet", "çok sık düşen, gelen" ve son anlam olarak "çokluk, bolluk".