UMKE Nedir? UMKE Gönüllüsü Nasıl Olunur, Gönüllü Başvuru Şartları Nelerdir?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yani kısa ismi ile UMKE, her türlü afet durumunda yurt içinde ve yurt dışında sağlık hizmeti sunabilme amacı ile gönüllüler tarafından oluşturulmuş bir kuruluştur. UMKE'de yer alan personellerin hepsi gönüllüdür. UMKE'de gönüllü olarak yer almak isteyen bireyler dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvurmalıdır.

UMKE NEDİR?

Açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olan UMKE, herhangi bir afet durumunda hem yurt içinde hem yurt dışında yeterli ve teşekküllü sağlık hizmeti verebilmek amacı ile gönüllü sağlık personellerinden oluşan ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan bir kuruluştur. Bu kuruluş genellikle afetlerdeki başarılıları ile ünlenmiş bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. UMKE gönüllüleri almış oldukları özel eğitimler ile birlikte acil bir durum söz konusu olduğunda orada bulunan yaralılara sağlık hizmeti sunmaktadırlar.

UMKE GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olan ve amacı zor durumda olan yaralı, afetzede insanlara hem ülke içerisinde hem de ülkemiz dışında yardım etmek olan UMKE gönüllüsü olmak için birinci koşul gönüllü ve istekli olmaktır. UMKE gönüllülük esasına dayanan bir kurum olması nedeni ile UMKE'de yer almak isteyen ve yer alan herkes gönüllü olmalıdır. Bu kuruluşa katılmak isteyen bireyler dilekçe ile müdürlüğe başvurmalıdır. Buna ek olarak UMKE personeli kayıt formu doldurmalıdır. Timlere seçilmek için ise yine isteklilik ve gönüllülük esastır.

UMKE GÖNÜLLÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

UMKE'ye katılmak isteyen bireyler öncelikle dilekçe ile müdürlüğe başvurmalıdır. Daha sonra da UMKE personeli kayıt formu doldurmalıdır. UMKE gönüllüleri sağlık birimlerinde çalışıyor olan ve kendi görev kapsamında bulunan işleri yapan gönüllüler arasından seçilmektedir. UMKE gönüllüsü olmak için başvuru yapan kişi, kendisi için belirlenen eğitim ve faaliyet programlarına katılmak zorundadır. Eğitimleri tamamladıktan sonra gönüllü UMKE ye personel olarak alındı ise daha sonrasında kendine verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorundadır.