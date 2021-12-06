Saat yönünde dönen gezegen hangisi? Güneş sistemindeki saat yönünde dönen gezegenler ve isimleri

Güneş sisteminde saat yönünde dönen gezegen unvanına sahip tek gezegen vardır. Bu yönüyle diğer gezegenlerden ayırt edici özelliğe sahiptir. Bu gezegen adını Roma tanrıçasından almıştır. Güneşin batışı sırasında parlar, yakından bakıldığında da ateş rengi gibi görünür.

SAAT YÖNÜNDE DÖNEN GEZEGENLER

Saat yönünde dönen gezegenin ismi Venüs'tür. Güneş sisteminde Venüs ve Uranüs diğer gezegenlere göre tersine dönerler. Bu nedenle Venüs ters dönen gezegen, Uranüs ise tıpkı ters yatmış varil gibi dönen gezegen olarak isimlendirilmektedir.

Venüs'ün saat yönünde dönmesinin farklı nedenleri olabilir. Bunun için farklı varsayımlar çıkarılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Geçmişte Venüs'ün yönünü değiştirebilecek bir meteor veya asteroid çarpmış olabilir. Meteorun çarpmasıyla beraber Venüs'ün ters yönde harekete başlamış olabileceği ihtimallerden bir tanesidir.

Diğer bir olasılık ise, ilk başta diğer gezegenler ile aynı yönde dönen Venüs'ün zamanla üzerindeki gelgit dalgalarının etkisiyle yavaşlayıp tersi yönde hareket etmesidir. Aynı zamanda bu Venüs'ün dönüş hızının Dünya'ya göre düşük olmasının sebebi olarak belirtilir.

KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNEN EN HIZLI GEZEGEN

Güneş sisteminde kendi ekseni etrafında en hızlı dönen gezegen Jüpiter'dir. Bir başka ifadeyle gün süreleri en kısa olan gezegen Jüpiter'dir. Jüpiter'in kendi ekseni etrafındaki bir turunu tamamlaması Dünya saatiyle 9,9 saat sürmektedir. Yani Jüpiter'in bir günü yaklaşık 9,9 saat sürmektedir.