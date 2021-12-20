9 ilçede eğitime kar engeli!

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meram, Selçuklu, Karatay, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır. Altınekin, Hadim ve Taşkent ilçelerinde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde Salı günü için yüz yüze eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın Salı günü için izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.