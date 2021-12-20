Haberler Gündem Haberleri 9 ilçede eğitime kar engeli!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:11

9 ilçede eğitime kar engeli!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
9 ilçede eğitime kar engeli!

Konya kent merkezi ve ilçelerde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı eğitim-öğretimi de olumsuz etkiliyor. Valilik, merkez ilçelerle birlikte toplam 9 ilçede eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıkladı.

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meram, Selçuklu, Karatay, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır. Altınekin, Hadim ve Taşkent ilçelerinde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde Salı günü için yüz yüze eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın Salı günü için izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
9 ilçede eğitime kar engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA