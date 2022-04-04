POMEM Açılımı Nedir, Eğitim Süresi Ne Kadar? POMEM Mezunları Ne İş Yapar?

Her sene belirli sayıda öğrenci kabul eden POMEM'ler, polis memuru yetiştirmek için eğitim veren merkezlerdir. Buradan başarılı bir şekilde mezun olan eğitim almış adaylar polis memuru olarak görevlerini icra etmektedirler. Bu merkezlerde eğitim görmek isteyenler, POMEM açılımı nedir, POMEM mezunları ne iş yapar diye merak ediyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ile konuya ilişkin detaylar!
POMEM AÇILIMI NEDİR?
Ülkemizde de kısaltmalar dünya üzerinde olduğu gibi sıkça kullanılmaktadır. Bazı kısaltmaların açılımları bilinse de her kısaltmanın açılımını bilmek mümkün değildir. Bu nedenle kısaltmaların açılımları internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Açılımı araştırılan kısaltmalardan bir tanesi de POMEM kısaltmasıdır. POMEM'in açılımı ise karşımıza "Polis Meslek Eğitim Merkezleri" şeklinde çıkmaktadır.
POMEM MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
Açılımı "Polis Meslek Eğitim Merkezleri" şeklinde olan POMEM, polis memurları yetiştirmek üzere eğitim veren kurumlardır. POMEM mezunları "polis memuru" şeklinde iş yapmaktadırlar.
POMEM ŞARTLARI NELERDİR?
POMEM, eğitimi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartları şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Ön lisans, lisans mezunu veya YÖK tarafından bu kurumlara denk yurtdışında bir kurumdan mezun olmak.
- ÖSYM tarafından lisans mezunları için KPSS'de 60 üzeri, ön lisans mezunları için yapılan KPSS'de 70 üzeri puan almak.
- Sınavın yapıldığı gün itibarı ile 30 yaşından gün almamak.
- Kadınlar için 162 cm'den, erkekler için 167 cm'den kısa olmamak ve vücut kitle endeksinin ise 18 ile 27 arasında olması.(18 ve 27 dahil)
- Silah taşımaya hukuki bir yönden engeli bulunmamak.
- Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşuları taşımak.
- 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK'nin 53. Maddesinde belirtilen süreler geçse bile adayın hem kendinin hem eşinin 1 yıl ve daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmaması.
- Hem adayın kendisinin hem de eşinin genel ahlak ve edebe karşı bir adli veya idari soruşturması bulunmaması ve hüküm giymemiş olması.
- Başvuru zamanında herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair yazılı bir beyan sunmak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeni ile tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmamak.
- Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Güvenlik soruşturması olumlu olmak.