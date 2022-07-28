Bakan Soylu: Türkiye’nin suçla mücadeledeki bilgi ve deneyimleri, Özbekistan için çok önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü.

Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanlığına gelişinde tören mangası ile karşılandı. Basına kapalı yapılan baş başa görüşmenin ardından Soylu ve Bobojonov, heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

İKİ BAKANLIK ARASINDA SON BİR YILDA 7 ÜST DÜZEY TOPLANTI

Toplantıda konuşan Soylu, bu topraklarda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, iki bakanlık arasında son bir yılda 7 üst düzey toplantı yapıldığını ve bunun bir kardeşlik muhabbeti olduğunu söyledi.

Soylu, iki ülke arasındaki ilişkinin, cumhurbaşkanlarının girişimleriyle kapsamlı ortaklık seviyesine geldiğini hatırlatarak, bu noktada herkese büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Bu başarının sırrının her alanda gösterilen samimiyet ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün Özbekistan, stratejik konumu, yürüdüğü çizgi ve önce insan yaklaşımıyla reform ve kalkınma hamlesinde büyük adımlar atmaktadır. Bu bizi büyük memnuniyete sevk etmektedir." dedi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Soylu, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu sıkıntıların 21. yüzyıla yakışmayacak bir fotoğrafı ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu amaçla iki ülke arasındaki iş birliğinin çok güçlü olması gereken bir dönemden geçildiğinin altını çizen Soylu, kendilerini "dünyanın egemenleri" olarak tanımlayan ülkelerin, güçlerini istikrarsız ülkelerden devşirdiğini kaydetti.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUK, GEÇMİŞTEKİNDEN ÇOK FAZLA ÇALIŞMAK"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dönemde üzerimize düşen sorumluluk, geçmiştekinden çok fazla çalışmak, birbirimizle çok daha güçlü ilişkiler kurmak ve gelecek nesillerimize güçlü devletler bırakmaktır. Bunu da ancak kadim kültürlerimizin, devlet anlayışımızın üstünlüklerinden birbirimizi istifade ettirerek sağlayabiliriz.

Bizler, Özbekistan'ın istikrar ve refahını ülkemizden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz için ne istiyorsak aynısını Özbekistan için istiyoruz. Bu arada gerçekleştirilecek anayasa referandumunun ülkeniz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle Karakalpakistan'daki üzücü olayların hem Sayın Cumhurbaşkanı ve hem sizin nezdinizde ortaya konulan iradeyle hemen kontrol altına alınması da memnuniyet vericidir."

2018'de imzalanan anlaşmalardan sonra aradan geçen 4 yılda, iki ülke arasındaki iş birliğinin ulaştığı noktanın takdire şayan olduğunu ifade eden Soylu, Özbekistan'ın tarihindeki ilk içişleri müşavirinin Türkiye'ye gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye olarak, Özbekistan'ın taleplerini yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Soylu, "Özellikle kolluk eğitim iş birliği konusunda attığımız adımlar, hakikaten kısa zamanda alınan büyük mesafeyi ifade etmektedir. Son 13 yılda düzenlenen 91 eğitim programının yüzde 38'i yani 35'i son bir buçuk yılda yapıldı. Son bir buçuk yılda 481 kardeşimiz eğitim aldı. 2022'de düzenlenecek toplam 8 eğitim programında 330 kardeşimiz daha eğitim alacak." bilgisini verdi.

"ÖZBEKİSTAN'I HUZURSUZ EDECEK HER NOKTA, BİZİ DE HUZURSUZ EDER"

İki ülkenin yabancı terörist savaşçılar ve kaçak göç konularında son bir buçuk yılda güçlü adım attığını dile getiren Soylu, bu konularda iki ülkenin şu anda tarihlerinin en güçlü ilişki döneminde olduğunu bildirdi.

Soylu, "Özbekistan'ı huzursuz edecek her nokta, bizi de huzursuz eder. Özellikle Afganistan konusunda Özbekistan'ın ortaya koyduğu iradeyi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Coğrafyamızdaki yoksulluklar ve istikrarsızlıklar, elbette hepimizi etkilemektedir. Ancak burada birlikte hareket ederek, bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Bobojonov ve iki devlet yöneticilerinin sadece bugünü temsil etmediklerini belirten Soylu, geçmişin ağır sorumluluklarının bu yöneticilerin omuzlarında olduğunu dile getirdi.

Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye ve Özbekistan bırakmakla sorumlu olduklarına işaret ederek, bunun için çok kuvvetli bir iş birliği kurmanın önemini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN SUÇLA MÜCADELEDEKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ, ÖZBEKİSTAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov da Türkiye İçişleri Bakanlığı heyetini ata yurdu Özbekistan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bobojonov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydederek, bu ilişkilerin gelişmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kişisel çabaları ve iradelerinin etkili olduğunu belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanlığının emniyet, kamu güvenliği, terörle mücadele, çağdaş suçlarla mücadeledeki zengin bilgi ve deneyimlerinin, Özbekistan için çok önemli olduğunu vurgulayan Bobojonov, son yıllarda iş birliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını aktardı.