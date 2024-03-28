Bergama’da dengeleri değiştirecek gelişme.. Seçime birkaç gün kala istifa etti

Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere saatler kala İzmir'in Bergama ilçesinde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

DOĞRUER İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer için ilçede kendisine destek veren partililerden eş dost ve akrabalardan destek isteyen Metin seçim süresi boyunca da Doğruer'e propaganda çalışmalarında destek vereceğini ifade etti.

BERGAMA'MIZ İÇİN…

Metin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik. Son zamanlarda özellikle telefonla şahsımı arayan kişilerle seçim konusunda ciddi istişarelerde bulunduk. Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması, bu güne kadar yapılmamış olan ciddi hizmetlerin bu 5 yıl içerisinde daha hızlı ve aktif şekilde gelmesi için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Kendisini Seçim süresi boyunca desteleme kararı almış bulunmaktayım. Bu zamana kadar şahsıma ve gönüldaşlarıma, beni destekleyen çevreme, arkadaşlarıma beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız. Sizlerin de bu konuda Bergama Belediye Başkan adaylığında Sadık Doğruer'i desteklemenizi bekliyorum." diye konuştu.

KOŞTU DA DOĞRUER İÇİN BERGAMALILARDAN DESTEK İSTEDİ

Doğruer'e bir destek de yeniden aday gösterilmeyen mevcut Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan geldi. Bergama Belediyesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Koştu burada yaptığı açıklamada: "Cumhur İttifakı adayı Sayın Doktor Sadık Doğruer ile bu hizmetler çok daha yüksek bir yere gelecektir. Tabi ki Bergamalı hemşehrilerimizin, sizlerin desteği ile." Diye konuştu.