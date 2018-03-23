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Cildi hassas olanlar dikkat! Kadınların yüz güzellikleri için önem verdikleri, zaman zaman değiştirdikleri bölgelerden biridir, kaşlar. İfadeyi belirleyen kaşlar için yapılması gereken bakımlar da ayrı bir öneme sahiptir. Yılları içerisinde inceltilmiş kaşları kalınlaştırmak veya küsen kaşların tekrar çıkmasını sağlamak oldukça meşakatli ve uzun bir süreçtir. Bu noktada kaş bakımı ile ilgili en önemli adım, kaş alma yöntemidir.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:51