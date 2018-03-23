Cildi hassas olanlar dikkat!

Kadınların yüz güzellikleri için önem verdikleri, zaman zaman değiştirdikleri bölgelerden biridir, kaşlar. İfadeyi belirleyen kaşlar için yapılması gereken bakımlar da ayrı bir öneme sahiptir. Yılları içerisinde inceltilmiş kaşları kalınlaştırmak veya küsen kaşların tekrar çıkmasını sağlamak oldukça meşakatli ve uzun bir süreçtir. Bu noktada kaş bakımı ile ilgili en önemli adım, kaş alma yöntemidir.
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:51
Kaşları pek çok farklı yöntemle alabilirsiniz. Bunlar,cımbız ile kaş alma, ip ile kaş alma, yüz ağdasıyla kaş alma, lazer ile kaş alma… Her yöntemin kendine göre artısı ve eksisi mevcut elbette. İşte, kaş alma teknikleri artıları ve eksileri...