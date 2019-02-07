Nar çekirdeği yağının mucizevi faydaları...

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Kanseri önleyici etkisi vardır: Nar çekirdeği yağının içerdiği antioksidanlar hücrelerdeki hasarı tamir eder. DNA'nın hasar görmesiyle hücrelerde hasar meydana gelir ve bu şifalı meyvenin çekirdeğinin yağı ile hücrelerdeki hasar iyileştirilebilir. Böylece çeşitli kanser türlerine yakalanma oranı azalır. Özellikle meme kanseri, lösemi yani kan kanseri, tümör oluşumu, prostat ve kolon kanseri türlerine karşı fayda sağlar. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, güneş hasarına karşı koruma sağlaması sonucunda cilt kanserine karşı da koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.

-Kalbi korur: İçeriğindeki fitokimyasallar vücuttaki kolesterol düzeyini normale çevirir. Böylece kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarına yakalanma oranı da düşer. Kalbi koruması nar çekirdeği yağı faydalarıdan biridir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir, hormonal dengeyi sağlar: İçerdiği B ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara yakalanma oranı düşer. Hormonal denge de sağlanmış olur.

-Kilo vermek mi istiyorsunuz? : İçerdiği flavonoidler sayesinde vücutta yağ birikimini önler. Kolesterolü düşürmeye de yardım eder. Bunun sonucunda kilo vermek kolaylaşır.

-Kas ağrılarına karşı koruma sağlar: İçerdiği punisinik asit gibi asitler kas ağrılarını hafifletir, vücutta iltihap oluşmasını engeller. Vücut daha dirençli hale gelir.

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

-Cilt için normal zamanlarda kullanılabileceği gibi, masaj yapmak için de kullanılabilir. Cilde parlaklık ve esneklik kazandırmasının yanı sıra, kırışıklık oluşumunu da engeller.

-Cilt hastalıklarına karşı iyi gelir: Sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıklarınız varsa, bu şifalı yağ ile fayda bulabilirsiniz. Ayrıca güneş yanıklarına fayda sağlaması da nar çekirdeği yağının faydalarıarasındadır. Ciltteki kesiklerin iyileşmesine, sivilcelerin yok edilmesine yardımcı olur.

-Kırışıklıklara ve yaşlanmaya son: Vücuttaki punisinik asit üretimini arttırarak kolajen liflerin bozulmasını engeller. Bu sayede ciltte kırışıklık ve yaşlanma belirtileri oluşmaz. Antioksidanlar sayesinde cilt elastikiyeti korunur, ten rengi sabitlenir. Ayrıca cildin pH dengesi oluşturularak ışıltılı ve genç görünen bir cilt elde edilebilir.

-Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için nar çekirdeği yağı: Zararlı serbest radikallere karşı cildi korur. Doğal antioksidanlar sayesinde nemlendirici etki yapar, akne oluşumunu engeller. Hormonal dengeyi sağlar, cildin pürüzsüz ve genç bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunur. Cildi sıkılaştırır, kolajen üretimine yardımcı olur.

-Cildi nemlendirir: Cilde sürüldüğünde derinlemesine nüfuz ederek kalıcı bir nemlendirici etki sağlar. Yağ kalıntısı bırakmaz. Yağlı ve akneye eğilimli cilt tipleri için de idealdir.

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

-Güzel ve güçlü saçlar: Punisinik asit sayesinde güçlü, parlak ve bakımlı saçlara kavuşmak mümkündür. Ayrıca nar çekirdeği yağındaki yüksek antioksidan ve vitamin içeriği sayesinde kafa derisindeki kan dolaşımı arttırılır, kan damarları güçlenir ve saçların sağlıklı uzaması teşvik edilir. İçeriğindeki C vitamini ile saç uzaması için iyi bir kaynaktır.

-Saçta kepek oluşumu engellenir: Saç derisindeki pul pul dökülme azalır. Kepek oluşumu, saç dökülmesi, saç incelmesi, saçtaki kuruluk önlenir. Donuk, kuru ve mat saçları canlandırır.

-Kaşıntıyı önler: Saç derisindeki bakterilere karşı savaşır. Bu sayede saç derisindeki kaşıntıyı önler. Saç derisinde sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının oluşmasını engeller. Kafa derisindeki iltihap, kızarıklık ve kaşıntının etkilerini azaltır.

-Saç derisindeki pH oranını dengeler: Saçtaki pH oranının dengelenmesiyle saçların çabuk yağlanması önlenir. Saç kökleri uyarılarak yağ oluşumu azaltılır. Saç derisindeki kir ve bakteriler dışarı atılır.

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

-Selülitlerden kurtulmak için nar çekirdeği yağı: 1 fincan su alın, içine 7 damla nar çekirdeği yağı damlatın. Selülit olan kısımlara sürün ve masaj yapın. Düzenli kullanım halinde selülitlerin zamanla yok olduğunu göreceksiniz.

-Yaşlı ve yorgun ciltlerden kurtulmak için: Bir miktar pamuğun üzerine biraz nar çekirdeği yağı damlatarak göz çevresi hariç yüzünüze sürüp emmesini bekleyin. Daha sonra su ile yıkayarak temizleyin. Düzenli olarak kullanıldığında cildinizin yorgun ve yaşlanmış görüntüsünden eser kalmayacağını fark edeceksiniz.

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞINI KİMLER KULLANMAMALIDIR?

Hormonal dengelerde değişim sağladığı için hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.