Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

AYNISEFA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Aynısefa bitkisinin faydalarından söz etmek gerekirse, insan sağlığı için en önemli olanları üzerinden örneklendirmeler yapılabilir.

-Anti bakteriyel özelliği ile mikroplara karşı iyi bir doğal tedavi seçeneğidir.

-Kulaklarda meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

-Derinin kollajen üretimini arttırarak daha sıkı bir cilde kavuşulmasına olanak verir.

-Boğazlarda oluşan ağrılarda ilaç tedavisine destek olabilir.

-Vücutta meydana gelen toksinleri atıcı özelliği ile bilinir.

-Ağız içerisindeki iltihaplarda iltihap sökücü olarak kullanılabilir.

-Mide kanserinde mide çeperini koruyucudur.

-Mide ülseri ve gastrit problemlerinde ilaç tedavisini destekleyici olarak tercih edilebilir.

-Yüksek antioksidan içeriği ile kanserli hücrelere karşı savaş açar.

-Sindirimi kolaylaştırıcı etkileri ile bilinir.

-Safra kesesi rahatsızlıkları için tercih edilebilir.

-Kalp ve damar hastalıklarında ilaç tedavisinin yanı sıra doğal bir terapi seçeneği olarak kullanılabilir.

-Menopozun etkilerini en aza indirir.

-Deri iltihabı tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir.

-Mide kramplarına iyi gelir.

-Hem bedeni hem de ruhu sakinleştirici olarak tüketilebilir.

-Merhem şeklinde hazırlanarak ciltte meydana gelen yara, kesik ve yanıkların tedavisinde uygulanabilir.

-Basurun iyileşmesini sağlar.

-Meme kanseri yüzünden radyoterapi gören kişilerde olası cilt iltihaplarını engelleme özelliğine sahiptir.

AYNISEFA BİTKİSİ NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Aynısefa bitkisinin en sık kullanım şekillerinden birisinin çay şeklinde demlenerek tüketilmesi olduğu söylenebilir. Sarı ya da turuncu renkli aynısefa çiçeklerinin kurutulması ve çay şeklinde demlenmesi ile tüketilebilecek olan aynısefa bitkisi faydalarını içilmeye başlandığı ilk andan itibaren gösterebilmektedir. Aynısefa bitkisinin faydalarını görebilmek amacıyla hazırlanacak olan çayın tavsiye edilen karışım oranı da bir bardak çay için bir çay kaşığı ölçüsünde kurutulmuş aynısefa çiçekleridir. Çayı hazırlama yöntemi olarak ise kurutulan yaprakların suya atılması ve yaklaşık olarak 15 dakika kadar kaynatıldıktan sonra ocaktan alınarak demlenmeye bırakılması olduğu söylenebilir. Demleme işleminin ardından doğrudan tüketilebilecek olan aynısefa bitkisi çayı arzuya göre bal ya da limon ile tatlandırılabilir. Tüm bunların yanı sıra dileyen kişiler aynısefa bitkisinin faydalarını görebilmek amacıyla bu bitkinin çiçeklerini salatalarında da kullanabilmektedir.

AYNISEFA BİTKİSİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aynısefa bitkisinin faydalarını görmek isteyen kişilere bu bitkiyi çocuklar üzerinde kullanacaklarsa muhakkak haricen kullanmaları önerilmektedir. Cilt yaralanmaları konusunda açık yaraların üzerine doktor tavsiyesi olmadan sürülmemesi gereken aynısefa bitkisi papatya ailesinden olan bitkilere karşı herhangi bir alerjisi bulunan kişiler tarafından da tercih edilmemelidir. Aynısefa bitkisinin olası yan etkileri ise cilt yüzeyinde döküntü ve kızarıklık olarak kendisini göstermektedir.

AYNISEFA BİTKİSİNİ HAMİLELER KULLANABİLİR Mİ?

Hamilelerde ve emziren annelerde aynısefa bitkisinin kullanımı tavsiye edilmemektedir. Hamile kalma konusunda çaba gösteren kişilerde de yine aynısefa bitkisinin tüketilmesinin riskli olduğu söylenebilmektedir. Aynısefa bitkisi ile ilgili yapılan araştırmalar, diğer ilaçlar ya da diğer bitkiler ile etkileşimi konusunda net bir sonuç vermemektedir. Ancak diyabet hastası olanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda bu tür hastalarda çeşitli yan etkilere neden olabileceğinden ötürü diyabet sorunu ile mücadele eden kişilerin aynısefa bitkisini kullanmaya başlamadan önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir.