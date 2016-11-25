'Selena' yeniden a2'de

SELENA YENİDEN A2'DE!

Yapım : Süreç Filmcilik-Ali Gündoğdu,İnci Kırhan

Senaryo : Gani Müjde-Tükenmez Kalem

Yönetmen : Bora Onur

Oyuncular : Sinem Kobal (Selena), Hakan Altıner (Ekrem), Sinan Çalışkanoğlu (Hades), Zuhal Topal (Fitnat), Selda Özbek (Aslı), Dilara Kurtuluş, Cansu Demirci (Selin), Gizem Güven (Leyla), Ümit Erdim (Zülfikar)

Genel Hikaye:

Selin, Leyla ve Nazlı anne ve babalarını bir trafik kazasında kaybederler ve hayatları alt üst olur. Üç küçük kız annelerinden kalan üç beş parça eşya ve bir sandık dolusu hatıra defteri ile birlikte amcalarının yanına yerleşirler. Amcanın huysuz karısı Aslı ve önceki evliliğinden olma kızı Kıvılcım, üç küçük kızı evde istememektedir. Üç öksüz kıza akıllara gelmedik eziyetler yaparlar. Üstelik bu eziyet okulda da müdür Fitnat Hanım ve küçük zengin şımarıklar tarafından da sürdürülmektedir. Selin, Leyla ve Nazlı dünyada yapayalnız kaldıklarını düşünürler evrenin kaderini değiştirecek sırra sahip olduklarını bilemeden. Çünkü Ütopya gezegenindeki adalet divanında evrenin iyilik ve kötülük savaşındaki son durak tartışılmaktadır.

SELENA DİZİSİNİN OYUNCULARININ 2019'DAKİ HALLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR! O YILLARIN ÇOCUK OYUNCULARI BUGÜN BAKIN NE HALDE...

Dünya… Kötülerin temsilcisi Hades ve köpeği Belarus dünyada kötülüklerin artması için çaba harcarken, iyilerin dostu ve yardımcısı Selena üç masum ve yetim kızla el ele vererek kendini dünyaya insan kılığında tanıtır. Selena'nın onlara ihtiyacı vardır. Dünyadaki iyi insanların da Selena'ya.

A2 TELEVİZYONUN YENİ RENGİ!