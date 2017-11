Baba olmadan önce bu kadar çocuklaşacağımı tahmin etmiyordum

BUGÜN NELER OLDU

TRT 1'de yayınlanan ve bu yıl dördüncü sezonu ile ekrana gelen 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde 'Ertuğrul' karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan , GÜNAYDIN'a konuştu. Emir Aras adında bir oğlu olan oyuncu; dizinin ilerleyen bölümleri, babalık duygusu ve Şahan Gökbakar ile komşuluk ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı...Set olarak bu başarının keyfini yaşıyoruz. Reytingi aynı noktada tutmak ve onun üzerine çıkmak, bunun üzerine hikayeyi oluşturmak çok kolay bir durum değil. Dördüncü yılda 'Ertuğrul' karakterini oynamak benim için biraz daha farklılaşıyor. İlk sene toy bir dönemini oynamıştım. Şimdi seyirci 40'lı yaşlarında olgun bir 'Ertuğrul'u izleyecek.Bir karakterin farklı yıllardaki seyrini oynamak bir oyuncu için çok keyifli. Genelde bizim TV dizilerinde, aynı yaşlarda başlayıp aynı yaşlarda biten ve sadece o yaş aralığında geçen bir dönemi oynuyoruz. Fakat biz dizimizde bu tabloyu yıktık. Biz iyi bir ekip olduk. Artık yönetmenin gözünden bile, sahne gereği benden ne istediğini anlıyorum.O sezon piyasaya çıkacak tüm işlerin senaryosunu hemen hemen okumuştum. Ve gerçekten o sezonun okuduğum en iyi senaryosu 'Diriliş: Ertuğrul'a aitti. Buradaki handikapımız 'Bu iş yapılabilecek mi?' noktasında oldu. Çünkü tarihi projelerde prodüksiyon anlamında çok büyük paralar harcamazsanız ortaya koyulan işin hakkını veremiyorsunuz. Günümüzde artık herkes yabancı dizi izliyor. Anadolu'da da artık yabancı diziler izleniyor; eskisi gibi değil. Bizim de kaliteyi belli bir seviyeye çekmemiz gerekiyor. Yapımcımız Mehmet Bozdağ ile çok öncesinden uzun bir ön hazırlıkla 'Diriliş: Ertuğrul'a başladık. Maddi olarak güçlü bir prodüksiyon hazırlandı. Ama tabii ki 'Bu kadar harcadık, bu kadar başarı kazanırız' gibi bir matematiğimiz yoktu. Biz inandırıcı olmak ve hikayeyi hak ettiği şekilde anlatabilmek üzere yola çıktık. Karşılığını tabii ki halk verecekti. İyi ve samimi bir proje yaptığınızda seyirci sizi buluyor. Bu işin başarısının çok büyük bir oranda samimiyet olduğuna inanıyorum. Yaptığım işe inanıyorum. Böyle işlerde genellikle kan kaybı beklenirken, biz her sene üzerine bir şeyler koyarak daha da güçlü ilerliyoruz.Sporcu kökenliyim, çocukluğumdan beri sporla ilgilendim. Hiçbir şekilde spordan uzak duran bir adam olmadım. Spor hayatımın her köşesinde devam etti. 'Diriliş: Ertuğrul'daki kondüsyonu sağlamak çok kolay olmadı. Ben bu işe başlamadan önce de at biniyordum fakat bu denli bir performansım yoktu. İlk zamanlarda dövüş sahnelerindeki koreografiyi sağlamak yaklaşık bir saatimi alıyorsa, şimdi 10 dakikada koreografiyi çıkarabiliyorum. Normalde tembellik yapıp yaza hazır olmak için Şubat'ta başladığım spora artık Eylül ayında başlıyorum. Bu sezon her bölümde ciddi dövüş sahnelerim var. Bunun için zihnimi zinde tutmam ve spor yapmam gerekiyor.Çocuktan sonra hayatımda olumlu anlamda çok şey değişti. Babalık duygusunu az çok tahmin ediyordum çünkü çocukları, çocuklarla vakit geçirmeyi seven bir adamdım ama bu kadar çocuk olabileceğimi tahmin etmiyordum. Onunla oynarken kendimi kaybediyorum ve kendimi tekrar keşfetmeye başladım. Bu çok önemli bir duygu. Unuttuğum birçok şeyi tekrar keşfediyorum. Çok basit bilgileri tekrar okuyacağımı düşünmezdim ama doğruyu öğretebilmek adına bunlar önemli... Çocuğuma doğru cevaplar verebilmek için hayata onun gözünden bakmaya başladım. Pedagoglar en yakın arkadaşlarımız oldu.Evet, artık modern dünyada çocuk yetiştirmeye ayrıntılı bakmaya başladık. Biz toplumun içinde, toplumla bir arada yetiştik, komşularla beraber büyüdük. Komün hayatın büyüttüğü son jenerasyon çocuklarıyız biz. Şimdi o çocukluğu yaşamak biraz zorlaştı. Çocuğu doğru büyütmek için artık günümüzde profesyonel yardım almamız gerekiyor. Çocuk kitapları okuyorum; masalları unuttuğumu fark ettim. Neslişah, "Hadi bir masal anlat" diyor, kalakalıyorum. 'Kırmızı Başlıklı Kız'ı anlatayım diyorum ama anneanneyi kurt yiyor, bunu nasıl anlatayım çocuğa. O zaman yeni masallar arıyorum. Şimdiki çocuklar tercih yapabilen, ne istediğini bilen çocuklar. "Bir şey yapalım mı?" diye sorduğunda, "Hayır, ben bunu istemiyorum" diyebiliyor. 21 aylık çocuğum bana "Baba hayır" diyebiliyor. Düşünüyorum; değil 21 aylıkken, 35 yaşımda bile babam bana "Bir şey yapalım mı?" dediğinde "Hayır" diyemem.Adrenalini hayatımda tutarak kendimi dinlendirmiş hissediyorum. O yüzden bir adrenalin tutkum olduğunu söyleyebilirim. Boş zamanlarımda yüksek adrenalin içeren olayları gerçekleştirerek kendimi dengeliyorum.Ben oyunculuk mezunuyum, budisiplinle büyüdüm. Bir oyuncununsürekli kendini geliştirmesi gerektiğinidüşünüyorum; kültürel, fizikselve mental anlamda. Boş vakitlerimdesürekli film izliyorum. Haftanın dörtgecesi eve gittiğimde yeni çıkan nevarsa, dünyada neler oluyorsa, onlarıgörmeye çalışıyorum. Bu işle birlikteOsmanlı tarihine ayrı bir merakımoluştu. Bu konuyla ilgili okuyorum. Sizgeliştikçe oyunculuğunuz da gelişiyor;bunun bir matematiği var.Şahan Gökbakar ile komşuluğumuzYeşilçam filmlerinde gibi. Sağ olsunŞahan ile çocukluğumdaki komşulukilişkilerimi hatırlıyorum. Komşumgeçenlerde kendi elleriyle yaptığı çokgüzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'ayakın balık yakalamıştım, tabağıboş göndermeyip tuttuğumbalıklardan koydum.(Gülüyor)