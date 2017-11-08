Sanki şaka

BUGÜN NELER OLDU

Aylarca süren bir boşanma süreci yaşayan ve birbirleri hakkındaki ağır ithamlarıyla gazete manşetlerini süsleyen Bade İşçil ile boşandığı eşi Malkoç Süalp, yeniden birlikte. Bir erkek çocuk sahibi olan ikilinin geçmişte yaşadıkları kavgalara sünger çekerek yeniden görüşmeye başladığı ortaya çıktı.Malkoç Süalp, geçtiğimiz hafta eski eşi Bade İşçil'i dizi setinde ziyaret etti. İkilinin keyifli bir şekilde sohbet ettikleri öğrenildi. İşçil ve Süalp'in barışmasında oğullarının etkili olduğu söyleniyor. Bu barış, sanat dünyasını şaşırttı.