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Sanki şaka

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017
Sanki şaka
Aylarca süren bir boşanma süreci yaşayan ve birbirleri hakkındaki ağır ithamlarıyla gazete manşetlerini süsleyen Bade İşçil ile boşandığı eşi Malkoç Süalp, yeniden birlikte. Bir erkek çocuk sahibi olan ikilinin geçmişte yaşadıkları kavgalara sünger çekerek yeniden görüşmeye başladığı ortaya çıktı.

SETİ ZİYARET ETTİ
Malkoç Süalp, geçtiğimiz hafta eski eşi Bade İşçil'i dizi setinde ziyaret etti. İkilinin keyifli bir şekilde sohbet ettikleri öğrenildi. İşçil ve Süalp'in barışmasında oğullarının etkili olduğu söyleniyor. Bu barış, sanat dünyasını şaşırttı.
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Sanki şaka
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