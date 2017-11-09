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Günaydın Haberleri
Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ile görüntülendi
Arzum Onan
, oğlu
Can Aslantuğ
ile görüntülendi
Giriş Tarihi: 9.11.2017
10:11
Güncelleme Tarihi: 9.11.2017
10:13
Arzum Onan
, önceki akşam 17 yaşındaki oğlu
Can Aslantuğ
'la Levent'te görüntülendi.
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