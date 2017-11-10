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27 kilo verdi

Giriş Tarihi: 10.11.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 09:50
Yıldız Asyalı 27 kilo verdi

Geçen yıl anne olan , hamileyken ara verdiği oyunculuğa geri döndü.

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Yıldız Asyalı 27 kilo verdi
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