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Akkuş’a yengesinden şok suçlama!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017
Akkuş’a yengesinden şok suçlama!

’la birlikte olan ’yı “O ailede şiddet var, uzak dur” diye uyardığı için Akkuş Ailesi tarafından tehdit edildiğini söyleyen yenge , savcılığa başvurdu

Ünlü manken ile , geçtiğimiz yaz birlikte çıktıkları tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

'BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM'
Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Gizli gerçekleşen nikahın ardından Akkuş'un, Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye ettiği ileri sürülmüştü. Çiftin imam nikahı kıydığını ileri süren kişi ise Uğur Akkuş'un abisi Mustafa Akkuş'un eşi 'tu. Yenge Şenay Akkuş, "Ebru, o aileden uzak dursun çünkü o ailede şiddet var. Ben de eşimden şiddet gördüm ve boşanma aşamasındayım. Tam altı aydır boşanmaya çalışıyorum" demişti. Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Şenay Akkuş, Şallı'ya uyarısı nedeniyle başta Uğur Akkuş olmak üzere eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürdü. Şenay Akkuş'un iddiaları sonrası eşi ve eşinin ailesi hakkında soruşturma başlatıldı.
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Akkuş’a yengesinden şok suçlama!
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