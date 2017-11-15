Şehrin caz hali devam ediyor

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali
, bu yıl 27'nci yaşını kutluyor. Caz dünyasının saygın isimlerini Türk izleyicisi ile buluşturan festival, 19 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalin konser takvimi ise şöyle: 15 Kasım Çarşamba Mark Guiliana Jazz Quartet, 16 Kasım Perşembe Ala.Ni, 17 Kasım Cuma Ephemerals ve Sattas, 18 Kasım Cumartesi Mop Mop ft. Anthony Joseph Babylon'da sevenleriyle buluşacak. 16 Kasım Perşembe ise Moda Sahnesi'nde Evrencan Gündüz olacak. 27. Akbank Caz Festivali; Caddebostan Kültür Merkezi'nde 15 Kasım Çarşamba Emir Ersoy Quartera feat. Türkü Turan'ı, 16 Kasım Perşembe Baki Duyarlar Kemenjazz Group'u ağırlayacak. Akbank Sanat sahnesinde ise 15 Kasım Çarşamba günü Çağrı Sertel, 18 Kasım Cumartesi günü Çağıl Kaya konser verecek.