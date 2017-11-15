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  3. Son dakika: Songül Karlı'ya haciz şoku

Son dakika: 'ya haciz şoku

Giriş Tarihi: 15.11.2017 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 14:54
Son dakika: Songül Karlı'ya haciz şoku

Şarkıcı 'nın evine haciz gitti. Haciz memurlarını gören Karlı, büyük şok yaşadı

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Son dakika: Songül Karlı'ya haciz şoku
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