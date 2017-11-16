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o eleştirilere yanıt verdi

Giriş Tarihi: 16.11.2017 01:53
Demet Akalın o eleştirilere yanıt verdi

Ünlü şarkıcı , önceki gün yakın arkadaşı Ayla Çelik'in doğum gününe katıldı.

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Demet Akalın o eleştirilere yanıt verdi
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