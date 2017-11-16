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o olayın aslını anlattı! yanlış anlamış...

Giriş Tarihi: 16.11.2017 01:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 02:16
Murat Boz o olayın aslını anlattı! Hadise yanlış anlamış...

Geçtiğimiz günlerde , tatilde konuşmalarının dinlendiği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.

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Murat Boz o olayın aslını anlattı! Hadise yanlış anlamış...
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