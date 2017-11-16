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Murat Boz o olayın aslını anlattı! Hadise yanlış anlamış...
Murat Boz
o olayın aslını anlattı!
Hadise
yanlış anlamış...
Giriş Tarihi: 16.11.2017
01:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2017
02:16
Geçtiğimiz günlerde
Murat Boz
, tatilde konuşmalarının dinlendiği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.
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